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Україна може отримати останній
транш МВФ у червні 2022 року

Україна може отримати останній транш МВФ у червні 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:41

Україна може отримати останній транш МВФ у червні 2022 року

Пропонуємо до обговорення:
Останній транш від Міжнародного валютного фонду Україна може отримати вчасно – у червні 2022 року. І надалі можливий перехід на фінансування держбюджету без підтримки МВФ.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:41

а может и не получить:)(((
rytton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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