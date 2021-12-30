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В Україні збільшився
розмір судового збору

В Україні збільшився розмір судового збору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:19

В Україні збільшився розмір судового збору

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2022 року в Україні суттєво збільшився розмір судового збору.

Дивися повний текст В Україні збільшився розмір судового збору.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:19

Прожиточный минимум возрос на 102гривны.На сколько возрос судебный сбор???Сколько можно публиковать "недоинформацию"?
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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