З 1 січня 2022 року в Україні суттєво збільшився розмір судового збору.
Дивися повний текст В Україні збільшився розмір судового збору.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 15:19
В Україні збільшився розмір судового збору
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшився розмір судового збору.
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:19
Прожиточный минимум возрос на 102гривны.На сколько возрос судебный сбор???Сколько можно публиковать "недоинформацию"?
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