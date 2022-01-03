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Чи можна продати
іпотечну квартиру

Чи можна продати іпотечну квартиру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:01

Чи можна продати іпотечну квартиру

Пропонуємо до обговорення:
Продаж квартири з обтяженням, а саме такою вважається нерухомість в іпотеці, – майже неможлива процедура.

Дивися повний текст Чи можна продати іпотечну квартиру.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:02

Покупець купить квартиру лише по ринковій ціні (за міносом дисконту від ринкової вартості з врахуванням того, що квартира іпотечна).
Ніхто не придбає квартиру за ціною вище ринку, незалежно від того яку частину кредиту погашено.
І якщо ринкова ціна квартири менша від залишку заборгованості за кредитом, тоді потрібно говорити з банком готовий він чи не готовий закривати кредит з дисконтом.
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