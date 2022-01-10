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Інфляція в Україні прискорилася
до максимуму за 4 роки

Інфляція в Україні прискорилася до максимуму за 4 роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:45

Інфляція в Україні прискорилася до максимуму за 4 роки

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни в Україні в грудні 2021 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,6%. За 2021 рік зростання цін склало 10,0%, що є максимальним показником з 2017 року (13,7%).

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:58

Это уже диагноз.
sena_2008atp
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