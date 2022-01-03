Аналітики порталу Dou.ua дослідили, як і куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни.
Дивися повний текст Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:51
Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни
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Дивися повний текст Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни.
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