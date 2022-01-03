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Куди переїжджають
ІТ-спеціалісти всередині країни

Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:51

Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики порталу Dou.ua дослідили, як і куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни.

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:51

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