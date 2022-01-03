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Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:51
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики порталу Dou.ua дослідили, як і куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни.
Дивися повний текст Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни
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Додано: Вів 11 січ, 2022 08:02
Для IT-специалистов самое оптимальное переезжать в села, подальше от города. Т.к. IT-специалистам не нужна городская инфраструктура.
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Цитрин
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Додано: Вів 11 січ, 2022 09:49
Цитрин написав:
Для IT-специалистов самое оптимальное переезжать в села, подальше от города. Т.к. IT-специалистам не нужна городская инфраструктура.
А особенно IT-специалистам не нужен городской интернет
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_hunter
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Додано: Вів 11 січ, 2022 09:53
_hunter написав: Цитрин написав:
Для IT-специалистов самое оптимальное переезжать в села, подальше от города. Т.к. IT-специалистам не нужна городская инфраструктура.
А особенно IT-специалистам не нужен городской интернет
а еще им не нужны пивнухи и прочие бестолковые способы протрынькать бабло
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Додано: Вів 11 січ, 2022 10:02
Цитрин написав:
Для IT-специалистов самое оптимальное переезжать в села, подальше от города. Т.к. IT-специалистам не нужна городская инфраструктура.
Семья, дети, больницы, маркеты, парки, бассейны, спортзалы, театры, рестораны - ничего не надо, айтишник робот- аутист который из комнаты лишний раз не выходит. Зачем человеку живущему в селе деньги, на что их там тратить, на дрова и с/х животных?
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vitaliian
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