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Куди переїжджають
ІТ-спеціалісти всередині країни

Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:51

Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики порталу Dou.ua дослідили, як і куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни.

Дивися повний текст Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни.
R2
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обратно в родной город :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:02

Для IT-специалистов самое оптимальное переезжать в села, подальше от города. Т.к. IT-специалистам не нужна городская инфраструктура.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:49

  Цитрин написав:Для IT-специалистов самое оптимальное переезжать в села, подальше от города. Т.к. IT-специалистам не нужна городская инфраструктура.

А особенно IT-специалистам не нужен городской интернет :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:53

  _hunter написав:
  Цитрин написав:Для IT-специалистов самое оптимальное переезжать в села, подальше от города. Т.к. IT-специалистам не нужна городская инфраструктура.

А особенно IT-специалистам не нужен городской интернет :lol:

а еще им не нужны пивнухи и прочие бестолковые способы протрынькать бабло
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:02

  Цитрин написав:Для IT-специалистов самое оптимальное переезжать в села, подальше от города. Т.к. IT-специалистам не нужна городская инфраструктура.

Семья, дети, больницы, маркеты, парки, бассейны, спортзалы, театры, рестораны - ничего не надо, айтишник робот- аутист который из комнаты лишний раз не выходит. Зачем человеку живущему в селе деньги, на что их там тратить, на дрова и с/х животных?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:25

Re: Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни

Оптимальней всего переезжать в какой-то приличный обл. центр на западной Украине (это если говорить о миграции только внутри Украины). Сам переехал, и не жалею, так как Киев очень дорогой и некомфортный город для жизни.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:53

Потрібна "Силіконова долина", десь за 30-50 км від Києва, місто ІТ
Rainbow
 
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  Rainbow написав:Потрібна "Силіконова долина", десь за 30-50 км від Києва, місто ІТ

Кому оно нафиг здалось -- при удаленке-то? :lol:
_hunter
 
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