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ІТ-спеціалісти всередині країни

Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:41

  Примат написав:
  BIGor написав:так как Киев очень дорогой город для жизни.

Не согласен.
В Киеве ВСЁ дешевле! Начиная от коммунальных услуг, заканчивая ценами на продукты, технику и т.п.

Коммунальные согласен что чуть дешевле в Киеве, продукты я бы не сказал что дешевле - АТБ и другие сети везде есть, + тут еще намного дешевле импортные товары - есть гуртівні. Техника - Розетка под боком, если хочется оффлайн - есть и алло итд фокстроты и эльдорады. Я вообще свой последний телефон покупал в алло с доставкой по НП. Не думаю что для Киева и условной Жмеринки цена на сайте разная.
А вот главный ньюанс - в Киеве мне надо отлистывать 13-15 кгрн ежемесячно лендлорду за аренду 2-к квартиры - я бы не сказал что это дешево.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:59

мда, шос "файне місто Тернопіль" для програмерів не зовсім файне.
igorbuda52
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