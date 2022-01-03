Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни

Коммунальные согласен что чуть дешевле в Киеве, продукты я бы не сказал что дешевле - АТБ и другие сети везде есть, + тут еще намного дешевле импортные товары - есть гуртівні. Техника - Розетка под боком, если хочется оффлайн - есть и алло итд фокстроты и эльдорады. Я вообще свой последний телефон покупал в алло с доставкой по НП. Не думаю что для Киева и условной Жмеринки цена на сайте разная.
А вот главный ньюанс - в Киеве мне надо отлистывать 13-15 кгрн ежемесячно лендлорду за аренду 2-к квартиры - я бы не сказал что это дешево.