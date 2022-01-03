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Куди переїжджають ІТ-спеціалісти всередині країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:59
мда, шос "файне місто Тернопіль" для програмерів не зовсім файне.
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igorbuda52
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Додано: Вів 11 січ, 2022 15:28
Це вже не місто, забрати статус обласного центру і ці кілька вузів... буде "файне" село з базаром...
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bobo
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Додано: Вів 11 січ, 2022 15:41
Еще айтишникам нравиться ездить в пробках на маршрутках, а теперь еще большинство митапов и хакатонов в он лайне, если нужно раз в месяц появиться в офис(сами знаете зачем) можно из любого забитого села прокатиться-развеяться. Вообще не понятны преимущества жизни в областных городах если нет своей хаты.
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spread
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