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Samsung продемонструвала майбутнє поїздок у автомобілях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:08
Пропонуємо до обговорення:
На виставці CES 2022 компанія Samsung показала не лише багато нових пристроїв, але також поділилася баченням того, як, на її думку, будуть відбуватися повсякденні поїздки в автомобілях в майбутньому. Не обійшлося без автопілота, доповненої реальності й віртуального голосового помічника.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 10:08
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