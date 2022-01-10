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В Україні почали стягувати «податок на Google»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 січ, 2022 16:11
Пропонуємо до обговорення:
Закон "про податок на Google" повністю набув чинності з 1 січня 2022 року.
Дивися повний текст В Україні почали стягувати «податок на Google»
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Додано: Вів 11 січ, 2022 16:11
Гетьманцев считает всех вокруг просто идиотами ))
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