Торік на посаді президента Володимир Зеленський заробив 336 тисяч гривень.
Дивися повний текст Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 16:34
Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році
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Дивися повний текст Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році.
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