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Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 січ, 2022 16:34
Пропонуємо до обговорення:
Торік на посаді президента Володимир Зеленський заробив 336 тисяч гривень.
Дивися повний текст Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році
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R2
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Додано: Вів 11 січ, 2022 16:34
а скільки отримав від президентської діяльності?
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sdmitruk
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Додано: Сер 12 січ, 2022 07:19
Им ещё и зарплату платят?
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sintic2905
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