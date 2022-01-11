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Зарплата Зеленського: скільки
президент заробив у 2021 році

Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:34

Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Торік на посаді президента Володимир Зеленський заробив 336 тисяч гривень.

Дивися повний текст Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:34

а скільки отримав від президентської діяльності?
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 07:19

Им ещё и зарплату платят?
sintic2905
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:58

Re: Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 р

sintic2905 написав:Им ещё и зарплату платят?
Молодой парень устроился на работу милиционером. Проходит месяц. Наступил день зарплаты — а новичок за деньгами не приходит. Прошёл второй месяц, третий, четвёртый, а за зарплатой он так и не пришёл. Стало старому майору интересно, что происходит. Он вызывает к себе этого милиционера и спрашивает: — Ты что это за зарплатой не приходишь? Не нужна что ли? — Зарплата?! Ой… А я-то думал, дали пистолет — и крутись как хочешь…
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:02

  GALeon написав:
sintic2905 написав:Им ещё и зарплату платят?
Молодой парень устроился на работу милиционером. Проходит месяц. Наступил день зарплаты — а новичок за деньгами не приходит. Прошёл второй месяц, третий, четвёртый, а за зарплатой он так и не пришёл. Стало старому майору интересно, что происходит. Он вызывает к себе этого милиционера и спрашивает: — Ты что это за зарплатой не приходишь? Не нужна что ли? — Зарплата?! Ой… А я-то думал, дали пистолет — и крутись как хочешь…

Видите ли, этот оказался особенно способным.
Украины ему не хватило даже на пару лет.
Kudrjavuy
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