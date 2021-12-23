Дефіцит Пенсійного фонду України (ПФУ) за 2021 рік склав 9,1 млрд грн.
Дивися повний текст Дефіцит Пенсійного фонду за рік перевищив 9 млрд грн.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 00:29
Дефіцит Пенсійного фонду за рік перевищив 9 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит Пенсійного фонду за рік перевищив 9 млрд грн.
Додано: Сер 12 січ, 2022 01:47
"Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших планованих виплат надійшло 177,6 млрд грн."
Это уже не считается дефицитом?
Додано: Сер 12 січ, 2022 09:28
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