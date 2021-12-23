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Дефіцит Пенсійного фонду
за рік перевищив 9 млрд грн

Дефіцит Пенсійного фонду за рік перевищив 9 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:29

Дефіцит Пенсійного фонду за рік перевищив 9 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит Пенсійного фонду України (ПФУ) за 2021 рік склав 9,1 млрд грн.

Дивися повний текст Дефіцит Пенсійного фонду за рік перевищив 9 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 01:47

"Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших планованих виплат надійшло 177,6 млрд грн."

Это уже не считается дефицитом?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:28

  Gastarbaiter написав:"Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших планованих виплат надійшло 177,6 млрд грн."

Это уже не считается дефицитом?

Это дефицит покрытый. А есть еще и не покрытый :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:05

Ещё бы знать среднегодовое количество пенсионеров и динамику их пророста/убыли.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:20

  Omega написав:Ещё бы знать среднегодовое количество пенсионеров и динамику их пророста/убыли.

Нафига?

Динамика убыли -- положительная :lol:
https://ru.slovoidilo.ua/2021/10/26/inf ... olichestvo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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