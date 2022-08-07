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Finance.ua: Налоговая скидка. Как вернуть часть уже...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:43
Пропонуємо до обговорення:
И кто может это сделать
Налоги называют движущей силой экономики государства и головной болью рядовых граждан. Так, с заработной платы работников постоянно удерживается кругленькая сумма: к примеру, если вы получаете от работодателя зарплату в размере 20 тысяч гривен, то «чистыми» вы получите лишь 16 100 грн, а остальные 3900 грн пойдут на уплату НДФЛ и военного сбора.
Дивися повний текст Налоговая скидка. Как вернуть часть уже уплаченных налогов
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D2
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:09
Допомагаю знайомій отримати податкову знижку за іпотеку. Ще з березня.
Податкова мовчить "как рыба об лед". Правильно, не правильно, туди подали, не туди - повний ігнор.
Може хтось допомогти?
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ykrkozak
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