RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Налоговая скидка.
Как вернуть часть уже...

Finance.ua: Налоговая скидка. Как вернуть часть уже...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:43

Finance.ua: Налоговая скидка. Как вернуть часть уже...

Пропонуємо до обговорення:
И кто может это сделать
Налоги называют движущей силой экономики государства и головной болью рядовых граждан. Так, с заработной платы работников постоянно удерживается кругленькая сумма: к примеру, если вы получаете от работодателя зарплату в размере 20 тысяч гривен, то «чистыми» вы получите лишь 16 100 грн, а остальные 3900 грн пойдут на уплату НДФЛ и военного сбора.

Дивися повний текст Налоговая скидка. Как вернуть часть уже уплаченных налогов
D2
 
Повідомлень: 233
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:09

Re: Finance.ua: Налоговая скидка. Как вернуть часть уже...

Допомагаю знайомій отримати податкову знижку за іпотеку. Ще з березня.
Податкова мовчить "как рыба об лед". Правильно, не правильно, туди подали, не туди - повний ігнор.

Може хтось допомогти?
ykrkozak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 09.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас... 1, 2, 3
D2 » Сер 30 бер, 2022 21:09
27 7331
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 вер, 2022 11:09
mantylakolia32
Finance.ua: Як повернути переплату за газ 1, 2, 3
D2 » Нед 07 сер, 2022 18:59
25 2741
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 17:49
nikavadymivna444
Finance.ua: Що робити, якщо ваш будинок розбомбили
D2 » Сер 27 кві, 2022 06:35
3 1404
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 вер, 2022 09:09
irinazlobina28

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.