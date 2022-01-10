Вчорашній черговий зліт котирувань долара "налякав" всіх потенційних покупців валюти.
Дивися повний текст Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 11:29
Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні.
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:29
скільки пам"ятаю, то в січні завжди шухер і ріст курсу :)
А далі весна, потепління, хороший настрій і знову вниз.
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