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Міжбанк: чому можливий новий
обвал котирувань гривні

Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:29

Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні

Пропонуємо до обговорення:
Вчорашній черговий зліт котирувань долара "налякав" всіх потенційних покупців валюти.

Дивися повний текст Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:29

скільки пам"ятаю, то в січні завжди шухер і ріст курсу :)
А далі весна, потепління, хороший настрій і знову вниз.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:34

  Rainbow написав:скільки пам"ятаю, то в січні завжди шухер і ріст курсу :)
А далі весна, потепління, хороший настрій і знову вниз.


ріст - не правильно.
Зростання
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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