В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого...
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Omega написав:Коснётся самых "бедных" и "добросовестных" граждан Украины. Смешно. ))
Підвищення зарплати стосується в тому числі керівників апарату ВРУ, секретаріату Кабміну, Офісу президента, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Конституційного Суду, Офісу генпрокурора... это самые то обделенные слои населения.. и да это смешно ? нет не смешно.. это показатель что до одного места все реформы.. в стране рулит олигархически- чиновничий беспредел..
СХЕМА посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році ... 5. Посадові оклади державних службовців Офісу Президента України, допоміжних, консультативно-дорадчих органів, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Офісу Генерального прокурора визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3.
Посадові оклади керівних працівників, державних експертів, головних та провідних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи щодо розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3, а в Апараті Верховної Ради України, Офісі Президента України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45.