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В Україні ФОПи масово
встановлюють РРО

В Україні ФОПи масово встановлюють РРО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:57

Re: В Україні ФОПи масово встановлюють РРО

  Примат написав:Установить и пользоваться это две большие разницы. Просто иногда злость берет, приходишь в магазин, а тебе заявляют, что терминал "не работает", давай наличку.

Таких проще наказывать тем, что покупать не у них. Тогда или внезапно появляется возможность "попробовать, вдруг заработает", и о, чудо", или предлагают скидку, что тоже аргумент
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:15

Один головняк от этого РРО. Приложение еще как то решает вопрос, но как оно будет работать. Первым было желание закрыться нафиг. Как всегда, "упрощают" процедру, услуги - а по факту только больше проблем и платежей.
gfa23
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:27

Re: В Україні ФОПи масово встановлюють РРО

  Ragnar написав:Будут еще больше дробить обороты и дальше платить единый налог и ЗП в конвертах.

Не получится уже, смысла нет дробить, все равно рро ставить.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:58

  Конрад Карлович написав:
  Ragnar написав:Будут еще больше дробить обороты и дальше платить единый налог и ЗП в конвертах.

Не получится уже, смысла нет дробить, все равно рро ставить.

Если определенное количество ФЛП оправдывает оптимизацию налогов на общих основаниях, то вполне есть смысл большую часть маржи размазать на ФЛП.
Ragnar
 
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