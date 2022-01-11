Про це повідомив радник президента України Олег Устенко.
Дивися повний текст У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні зростуть ще на 10-20%.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 15:54
У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні зростуть ще на 10-20%.
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:54
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:08
Всю осень рвали на себе рубаху о рекордном урожае зерновых,выставляя это за своё достижение(хотя на самом деле это погодное везение) теперь поздравляют с подорожанием хлеба в т.ч.
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:31
Это официальные документы!
И комментарий к ним.
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:54
К сожалению, цены на продукты питания и энергоносители, растут во всем мире и пока этот процесс не останавливается.
В Украине ситуация аналогичная и высокий урожай зерновых у нас, никак не влияет на эти процессы...
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:53
Valeryi237
Вы повторяете удобное объяснение от завравшихся чиновников.Очень удобно списывать всё на энергоносители.Буквально две недели назад один из чиновников агроминистерства заявил,что одна из причин подорожания хлеба- преступное квотирование на экспорт зерновых.Проще говоря сначала набили мешки деньгами,а потом констатировали сколько осталось для пересичных.
Додано: Сер 12 січ, 2022 20:01
На 10-20%?В месяц,что ли?Все кризисные процессы в в нашей стране принимают крайне уродливые формы...
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