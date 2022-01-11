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У Зеленського заявили, що
ціни на продукти в Україні...

У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:54

У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив радник президента України Олег Устенко.

Дивися повний текст У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні зростуть ще на 10-20%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:54

"Чудесно-сказочный" новогодне-рождественский подарок всем украинцам от преЗедента!
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:08

Всю осень рвали на себе рубаху о рекордном урожае зерновых,выставляя это за своё достижение(хотя на самом деле это погодное везение) теперь поздравляют с подорожанием хлеба в т.ч.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:31

Это официальные документы!
http://materialy.kmu.gov.ua/5146d9a2/do ... hennya.pdf
И комментарий к ним.
https://t.me/Dialog_Ukraine/17270?single
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:54

К сожалению, цены на продукты питания и энергоносители, растут во всем мире и пока этот процесс не останавливается.
В Украине ситуация аналогичная и высокий урожай зерновых у нас, никак не влияет на эти процессы...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:53

Valeryi237
Вы повторяете удобное объяснение от завравшихся чиновников.Очень удобно списывать всё на энергоносители.Буквально две недели назад один из чиновников агроминистерства заявил,что одна из причин подорожания хлеба- преступное квотирование на экспорт зерновых.Проще говоря сначала набили мешки деньгами,а потом констатировали сколько осталось для пересичных.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:01

На 10-20%?В месяц,что ли?Все кризисные процессы в в нашей стране принимают крайне уродливые формы...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:21

Боты, вы не устали нести чушь каждый день? Думайте хоть иногда тем, что у вас на плечах.
Delta7
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