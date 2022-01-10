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Оплата лікування пацієнтів
з COVID-19 у 2022 році у...

Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:12

Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у...

Пропонуємо до обговорення:
Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у стаціонарах відбуватиметься за двома пакетами.

Дивися повний текст Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у стаціонарах відбуватиметься по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:12

Не смешите и не злите народ.Если в феофании для слуг лечение бесплатное то это не распространяется на простых смертных.Лечение от ковида 2 недели в стационаре обошлось в 24 ты. гривен.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:26

  sena_2008atp написав:Не смешите и не злите народ.Если в феофании для слуг лечение бесплатное то это не распространяется на простых смертных.Лечение от ковида 2 недели в стационаре обошлось в 24 ты. гривен.

:shock: :shock: :shock:
Вы просто на шару "прогулялись(отдохнули)".
Kudrjavuy
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