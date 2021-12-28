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Українська IT-компанія
представила самобалансуючий...

Українська IT-компанія представила самобалансуючий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:30

Українська IT-компанія представила самобалансуючий...

Пропонуємо до обговорення:
Інженери Intellias продемонстрували власну розробку на міжнародній виставці технологій та електроніки CES у Лас-Вегасі – концепт самобалансуючого мотоцикла.

Дивися повний текст Українська IT-компанія представила самобалансуючий мотоцикл (фото, відео).
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:30

реально молодцы!
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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