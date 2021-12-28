Українська IT-компанія представила самобалансуючий...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
О! -- диванный теоретик, даже ни разу не сидевший на велосипеде, в теме! Наклон на низкой скорости
Така система значно спростить життя, наприклад, водіям-початківцям, яким складно утримувати рівновагу при повільному русі. Також стабільність під час руху на помірній швидкості особливо важлива в мегаполісах із повільним трафіком.
-- никакое не есессно.
Ну, молодцы, что клепают. Как только они свои самоделки к реальным мотам цеплять начнут -- про них тоже новость склепают