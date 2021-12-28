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Українська IT-компанія
представила самобалансуючий...

Українська IT-компанія представила самобалансуючий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:30

Українська IT-компанія представила самобалансуючий...

Пропонуємо до обговорення:
Інженери Intellias продемонстрували власну розробку на міжнародній виставці технологій та електроніки CES у Лас-Вегасі – концепт самобалансуючого мотоцикла.

Дивися повний текст Українська IT-компанія представила самобалансуючий мотоцикл (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:30

реально молодцы!
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:31

Re: Українська IT-компанія представила самобалансуючий...

Ерунда какая-то. Захочет водитель повернуть и, есессно, при этом наклоняется, а робот ему: да у тебя мотоцикл падает, поверну-ка я тебе руль в обратную сторону.

А роботов, которые удерживают равновесие, подруливая колёсами, уже давно простые самоделкины дома клепают. Например: https://habr.com/ru/post/575662/
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:38

  moveton написав:Ерунда какая-то. Захочет водитель повернуть и, есессно, при этом наклоняется, а робот ему: да у тебя мотоцикл падает, поверну-ка я тебе руль в обратную сторону.

А роботов, которые удерживают равновесие, подруливая колёсами, уже давно простые самоделкины дома клепают. Например: https://habr.com/ru/post/575662/

О! -- диванный теоретик, даже ни разу не сидевший на велосипеде, в теме!
Наклон на низкой скорости
Така система значно спростить життя, наприклад, водіям-початківцям, яким складно утримувати рівновагу при повільному русі. Також стабільність під час руху на помірній швидкості особливо важлива в мегаполісах із повільним трафіком.

-- никакое не есессно.

Ну, молодцы, что клепают. Как только они свои самоделки к реальным мотам цеплять начнут -- про них тоже новость склепают :lol:
_hunter
 
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