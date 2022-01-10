Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ.
Дивися повний текст У НБУ пояснили двократне зростання інфляції.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:53
У НБУ пояснили двократне зростання інфляції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ пояснили двократне зростання інфляції.
Додано: Сер 12 січ, 2022 22:58
Re: У НБУ пояснили двократне зростання інфляції
Не треба пояснювати, треба працювати, а не протирати штани у своїх кріслах.
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:39
Re: У НБУ пояснили двократне зростання інфляції
Всё верно: рост доходов населения виноват. Поэтому нужно чиновникам и разведчикам зарплату поднять, иначе больше инфляции не будет.
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