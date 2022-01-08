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Чим ризикують країни, дружньо
налаштовані до цифрових...

Чим ризикують країни, дружньо налаштовані до цифрових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:15

Чим ризикують країни, дружньо налаштовані до цифрових...

Пропонуємо до обговорення:
Зростаюча кореляція між BTC та S&P 500 може загрожувати фінансовій стабільності країн, дружньо налаштованих щодо цифрових активів, повідомляє Banker.ua з посиланням на матеріали MyCrypter.

Дивися повний текст Чим ризикують країни, дружньо налаштовані до цифрових активів: попередження від МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:15

У кого что болит, тот о том и говорит. МВФ скоро никому не нужна будет.
konjkov_il29
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