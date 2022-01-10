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Міжбанк: чому
настає момент істини

Міжбанк: чому настає момент істини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 12:23

Міжбанк: чому настає момент істини

Пропонуємо до обговорення:
Продовження зростання котирувань долара вже серйозно стурбувало майже всіх потенційних покупців валюти.

Дивися повний текст Міжбанк: чому настає момент істини.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 12:23

иэх
бла-бла
вжик-вжик

ХОПА!

и снова тудааааа-сюдаааа
cohan
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