Продовження зростання котирувань долара вже серйозно стурбувало майже всіх потенційних покупців валюти.
Дивися повний текст Міжбанк: чому настає момент істини.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 12:23
Міжбанк: чому настає момент істини
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Дивися повний текст Міжбанк: чому настає момент істини.
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