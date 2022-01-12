В Україні вже навесні поточного року запустять державну програму стимулювання покупки електромобілів.
Дивися повний текст В Україні навесні хочуть запустити державні субсидії для покупки електромобілів.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 12:29
В Україні навесні хочуть запустити державні субсидії для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні навесні хочуть запустити державні субсидії для покупки електромобілів.
Додано: Чет 13 січ, 2022 12:30
Если все будут на "электричках" - то кто будет оплачивать ремонты дорог? Сейчас этот налог заложен в цену топлива органического происхождения.
Фактически электромобильщики не платят за ремонт дорог, по которым ездят.
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