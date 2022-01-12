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В Україні навесні хочуть запустити
державні субсидії для...

В Україні навесні хочуть запустити державні субсидії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 12:29

В Україні навесні хочуть запустити державні субсидії для...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже навесні поточного року запустять державну програму стимулювання покупки електромобілів.

Дивися повний текст В Україні навесні хочуть запустити державні субсидії для покупки електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 12:30

Если все будут на "электричках" - то кто будет оплачивать ремонты дорог? Сейчас этот налог заложен в цену топлива органического происхождения.
Фактически электромобильщики не платят за ремонт дорог, по которым ездят.
Omega
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