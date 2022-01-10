2021 рік виявився занадто суперечливим.
Дивися повний текст Купівля житла в новобудовах у 2022 році: портрет покупця і основні тренди.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 14:30
Купівля житла в новобудовах у 2022 році: портрет покупця...
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Дивися повний текст Купівля житла в новобудовах у 2022 році: портрет покупця і основні тренди.
Додано: Чет 13 січ, 2022 14:31
Вобщем, многие хотят жить лучше. Но большинству платить за это улучшение нечем. Потому и живут надеясь на чудо. А оно всё не происходит.
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