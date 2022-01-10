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Купівля житла в новобудовах у
2022 році: портрет покупця...

Купівля житла в новобудовах у 2022 році: портрет покупця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 14:30

Купівля житла в новобудовах у 2022 році: портрет покупця...

Пропонуємо до обговорення:
2021 рік виявився занадто суперечливим.

Дивися повний текст Купівля житла в новобудовах у 2022 році: портрет покупця і основні тренди.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 14:31

Вобщем, многие хотят жить лучше. Но большинству платить за это улучшение нечем. Потому и живут надеясь на чудо. А оно всё не происходит.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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