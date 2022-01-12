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Apple додає 20% ПДВ на
ціни в App Store в Україні

Apple додає 20% ПДВ на ціни в App Store в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 14:53

Apple додає 20% ПДВ на ціни в App Store в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple протягом кількох днів (13-14 січня) підвищить ціни на програми та покупки в додатках в App Store на 20% в Україні.

Дивися повний текст Apple додає 20% ПДВ на ціни в App Store в Україні.
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