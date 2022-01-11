Українці з 2022-го за новими правилами сплачуватимуть податки на машини.
Дивися повний текст Транспортний податок на авто зріс: скільки доведеться заплатити у 2022 році.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 15:00
Транспортний податок на авто зріс: скільки доведеться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Транспортний податок на авто зріс: скільки доведеться заплатити у 2022 році.
Додано: Чет 13 січ, 2022 15:20
Да, что статья написана криво (например, как понимать "Размер налога составляет 25 тыс. грн. Платить его нужно ежегодно и только один раз."? Так один раз или ежегодно?), что заголовок не соответствует содержанию - ибо налог не вырос, а выросла база налогообложения.
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