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Транспортний податок на авто
зріс: скільки доведеться...

Транспортний податок на авто зріс: скільки доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 15:00

Транспортний податок на авто зріс: скільки доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
Українці з 2022-го за новими правилами сплачуватимуть податки на машини.

Дивися повний текст Транспортний податок на авто зріс: скільки доведеться заплатити у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 15:01

кто же писал эту статью... почитайте же е сами....
dozorx
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 15:20

Да, что статья написана криво (например, как понимать "Размер налога составляет 25 тыс. грн. Платить его нужно ежегодно и только один раз."? Так один раз или ежегодно?), что заголовок не соответствует содержанию - ибо налог не вырос, а выросла база налогообложения.
akudelya
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