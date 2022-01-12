Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.
Дивися повний текст У січні можуть взятися за фіскалізацію таксі — Гетманцев.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 16:23
У січні можуть взятися за фіскалізацію таксі — Гетманцев
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Дивися повний текст У січні можуть взятися за фіскалізацію таксі — Гетманцев.
Додано: Чет 13 січ, 2022 16:23
как насчет арендодателей квартир?
они, в большинстве своем, сдают жилье без договора под честное слово за немалые деньги. это миллиарды мимо бюджета.
и ничьи права не защищены - арендаторы могут вынести все имущество и сбежать, арендодатчики могут выгнать семью с ребенком на руках в любое время.
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