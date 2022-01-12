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У січні можуть взятися за
фіскалізацію таксі — Гетманцев

У січні можуть взятися за фіскалізацію таксі — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 16:23

У січні можуть взятися за фіскалізацію таксі — Гетманцев

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

Дивися повний текст У січні можуть взятися за фіскалізацію таксі — Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 16:23

как насчет арендодателей квартир?
они, в большинстве своем, сдают жилье без договора под честное слово за немалые деньги. это миллиарды мимо бюджета.

и ничьи права не защищены - арендаторы могут вынести все имущество и сбежать, арендодатчики могут выгнать семью с ребенком на руках в любое время.
cryshader
 
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