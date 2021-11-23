Український супутник «СІЧ-2-30» сьогодні запустять у космос
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Спутник не висит на геостационарной орбите, а вращается вокруг Земли. У Украины, ввиду её малых размеров и отсутствия средств, нет необходимой глобальной сети станций по приёму телеметрии. Поэтому связь со спутником может поддерживаться не более 30 мин. в сутки. За это время провести сеанс связи и выполнить какие-либо проверки и операции очень проблематично. Так что хоронить Сич и искать агентов Кремля ещё рано.