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Український супутник «СІЧ-2-30»
сьогодні запустять у космос

Український супутник «СІЧ-2-30» сьогодні запустять у космос
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 18:57

Український супутник «СІЧ-2-30» сьогодні запустять у космос

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 13 січня 2022 року, відбудеться запуск українського супутника "СІЧ-2-30" у космос. Старт запланований на 17:15 за київським часом із космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 18:57

оригинальная трансляция https://www.youtube.com/watch?v=FQmHHJLDlVc, потом останется в записи по той же ссылке, я думаю.
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 14:12

Спутник на связь так и не вышел :
https://tech.liga.net/ukraine/article/u ... -sich-2-30
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 15:21

А стояла такая задача? Все хотели спутник любой ценой - получите, распишитесь.
mankovit48
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 15:24

  antikkristall написав:Спутник на связь так и не вышел :
https://tech.liga.net/ukraine/article/u ... -sich-2-30


Спутник не висит на геостационарной орбите, а вращается вокруг Земли. У Украины, ввиду её малых размеров и отсутствия средств, нет необходимой глобальной сети станций по приёму телеметрии. Поэтому связь со спутником может поддерживаться не более 30 мин. в сутки. За это время провести сеанс связи и выполнить какие-либо проверки и операции очень проблематично. Так что хоронить Сич и искать агентов Кремля ещё рано.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:33

  antikkristall написав:Спутник на связь так и не вышел :
https://tech.liga.net/ukraine/article/u ... -sich-2-30


уже вышел
https://tech.liga.net/ukraine/novosti/k ... o-sputnika

кстати отличная статейка про достижения ИИ, Большой театр бороздим, а выравнивание спутника - вручную с Земли
cohan
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