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Як у «Дії» подати заявку на
субсидію: покрокова інструкція

Як у «Дії» подати заявку на субсидію: покрокова інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 08:10

Як у «Дії» подати заявку на субсидію: покрокова інструкція

Пропонуємо до обговорення:
Необхідно заповнити анкету із 21 питання.

Дивися повний текст Як у «Дії» подати заявку на субсидію: покрокова інструкція.
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