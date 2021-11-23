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Як у «Дії» подати заявку на субсидію: покрокова інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 січ, 2022 08:10
Пропонуємо до обговорення:
Необхідно заповнити анкету із 21 питання.
Дивися повний текст Як у «Дії» подати заявку на субсидію: покрокова інструкція
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