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За пів року в Україні
продали менше 0,4% усіх...

За пів року в Україні продали менше 0,4% усіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 11:27

За пів року в Україні продали менше 0,4% усіх...

Пропонуємо до обговорення:
За перші пів року функціонування ринку землі в Україні було продано 0,375% від усіх сільськогосподарських земель у державі.

Дивися повний текст За пів року в Україні продали менше 0,4% усіх сільгоспземель — Київська школа економіки.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 11:28

Если б еще всякие женщины с косой не пытались строить политическую карьеру на противодействии реформам, рынок бы гораздо быстрее заработал
irge
 
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