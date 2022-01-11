За перші пів року функціонування ринку землі в Україні було продано 0,375% від усіх сільськогосподарських земель у державі.
Дивися повний текст За пів року в Україні продали менше 0,4% усіх сільгоспземель — Київська школа економіки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 січ, 2022 11:27
За пів року в Україні продали менше 0,4% усіх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За пів року в Україні продали менше 0,4% усіх сільгоспземель — Київська школа економіки.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 11:28
Если б еще всякие женщины с косой не пытались строить политическую карьеру на противодействии реформам, рынок бы гораздо быстрее заработал
|