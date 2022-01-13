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Зарплати антикорупціонерів: скільки наприкінці року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 січ, 2022 15:58
Пропонуємо до обговорення:
Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наприкінці минулого року вкотре не змогла затвердити результату конкурсу.
Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки наприкінці року заробили керівники НАБУ, НАЗК та САП
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 15:58
С такими зарплатами - всё дёшево. Пенсионерам на зависть.
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