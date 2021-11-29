RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сервісні центри МВС
надаватимуть послуги по-новому

Сервісні центри МВС надаватимуть послуги по-новому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:14

Сервісні центри МВС надаватимуть послуги по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Сервісні центри МВС надаватимуть послуги за новим стандартом.

Дивися повний текст Сервісні центри МВС надаватимуть послуги по-новому.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97060
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:14

"наши сотрудники имеют четкие инструкции — как здороваться..."
Слов нет.
Dikoy
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:17

При продаже машины выписали платёжку типа
за услуги эксперта. И от меня заява, что я ее прошу провести. Спросил, точно ли это сделать надо?? Замялись и сказали "как хотите".
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6575
З нами з: 15.02.09
Подякував: 433 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оплатити комунальні послуги можна буде в одній...
R2 » П'ят 24 гру, 2021 09:10
1 177
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 гру, 2021 12:40
Dikoy
Нові послуги майже щотижня: як зміниться «Дія» до кінця року
R2 » Пон 29 лис, 2021 17:27
3 400
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 21:59
GALeon
Відсьогодні на порталі «Дія» з'являться нові послуги
R2 » Пон 29 лис, 2021 14:49
1 217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 14:49
agcsc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.