Сервісні центри МВС надаватимуть послуги за новим стандартом.
Дивися повний текст Сервісні центри МВС надаватимуть послуги по-новому.
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:14
Сервісні центри МВС надаватимуть послуги по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сервісні центри МВС надаватимуть послуги по-новому.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:14
"наши сотрудники имеют четкие инструкции — как здороваться..."
Слов нет.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:17
При продаже машины выписали платёжку типа
за услуги эксперта. И от меня заява, что я ее прошу провести. Спросил, точно ли это сделать надо?? Замялись и сказали "как хотите".
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