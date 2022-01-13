RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що робити, якщо
вкрали гроші з картки

Що робити, якщо вкрали гроші з картки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 05:40

Що робити, якщо вкрали гроші з картки

Пропонуємо до обговорення:
Перше і найголовніше – відразу ж зателефонувати в банк.

Дивися повний текст Що робити, якщо вкрали гроші з картки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97089
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 05:40

Подскажите, в какую страховую компанию надо позвонить? Какая компания страхует от того, что ты долбойоп и сообщил левому пассажиру CVV2 и OTP-код вдобавок к номеру и сроку действия?
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2153
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На втрачений паспорт оформили кредит: що робити
R2 » Нед 16 січ, 2022 20:20
2 150
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 10:21
_hunter
Як отримати гроші замість Пакунка малюка онлайн
R2 » Нед 16 січ, 2022 14:31
3 251
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 04:22
moveton
«Гроші на мрію» під 5%: у Зеленського планують видавати... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 13 січ, 2022 10:28
49 3135
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 січ, 2022 20:03
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2498)
17.01.2022 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.