Перше і найголовніше – відразу ж зателефонувати в банк.
Дивися повний текст Що робити, якщо вкрали гроші з картки.
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Додано: Суб 15 січ, 2022 05:40
Що робити, якщо вкрали гроші з картки
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Дивися повний текст Що робити, якщо вкрали гроші з картки.
Додано: Суб 15 січ, 2022 05:40
Подскажите, в какую страховую компанию надо позвонить? Какая компания страхует от того, что ты долбойоп и сообщил левому пассажиру CVV2 и OTP-код вдобавок к номеру и сроку действия?
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