RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Цільове призначення
землі: хто може отримати

Цільове призначення землі: хто може отримати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 07:56

Цільове призначення землі: хто може отримати

Пропонуємо до обговорення:
Хто може отримати та як оформити законні 2 гектари землі та скільки на це піде часу.

Дивися повний текст Цільове призначення землі: хто може отримати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97089
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 07:56

Має право і може отримати - різні речі. Користуючись совковим гаслом " має право" гниди розікрали та розкрадають українські землі...
bobo
 
Повідомлень: 308
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 13:36

Комментарий не добавился через быстрый ответ

Реквестирую закрытие схемы.
M-A-X
 
Повідомлень: 1906
З нами з: 08.10.15
Подякував: 729 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто може розраховувати на підвищення пенсії до весни
R2 » Пон 17 січ, 2022 04:08
2 171
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 14:28
leoiskander
Як отримати гроші замість Пакунка малюка онлайн
R2 » Нед 16 січ, 2022 14:31
3 251
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 04:22
moveton
Чи може продавець відмовити в безготівковому розрахунку
R2 » П'ят 14 січ, 2022 17:35
1 148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 січ, 2022 17:36
Серхио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2498)
17.01.2022 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.