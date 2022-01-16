Хто може отримати та як оформити законні 2 гектари землі та скільки на це піде часу.
Дивися повний текст Цільове призначення землі: хто може отримати.
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Додано: Суб 15 січ, 2022 07:56
Цільове призначення землі: хто може отримати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цільове призначення землі: хто може отримати.
Додано: Суб 15 січ, 2022 07:56
Має право і може отримати - різні речі. Користуючись совковим гаслом " має право" гниди розікрали та розкрадають українські землі...
Додано: Суб 15 січ, 2022 13:36
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Реквестирую закрытие схемы.
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