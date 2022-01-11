Через поширення нового штаму вірусу вони були представлені на виставці віртуально.
Дивися повний текст Google назвала функції, які з'являться в Android у 2022 році.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 09:14
Google назвала функції, які з'являться в Android у 2022 році
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Дивися повний текст Google назвала функції, які з'являться в Android у 2022 році.
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