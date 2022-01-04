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Повернення техогляду для авто:
що пропонує Мінінфраструктури

Повернення техогляду для авто: що пропонує Мінінфраструктури
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 11:49

  Lunar написав: будет эффективным только после того,как будет побеждена коррупция.

Років через 50, коли вимре нінішнє покоління, для якого корупція вбудована у світосприйняття.
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 11:52

на який ... потрібно проводити то при переєстрації авто, якщо в нього є діючий то? що такого відбувається з авто при переєстрації, що необхідний позачерговий то? дуже хочеться грошенят підняти, не особливо при цьому напружуючись?
wild.tomcat
 
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  хуторянка написав:
  380968820575sony написав:Интересно акцис на топливо снимут той что добавили при отмене техосмотра...?

нет
пс- кацапы отменяют ТО с нг - эти возвращают :mrgreen:


Это называется обмен опытом. Одни борются с коррупцией, другие с излишками гривны в карманах автолюбителей.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 13:41

Мининфраструктуры = выродки.
anonymous265
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 13:42

Как говорил Calvin Coolidge (30-ый президент США):
A government which lays taxes on the people not required by urgent public necessity and sound public policy is not protector of liberty, but an instrument of tyranny. It condemns the citizen to servitude.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:16

  Цитрин написав:Как говорил Calvin Coolidge (30-ый президент США):
A government which lays taxes on the people not required by urgent public necessity and sound public policy is not protector of liberty, but an instrument of tyranny. It condemns the citizen to servitude.

Я бы не очень прислушивался к словам человека, устроившего Великую Депрессию :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:53

Блин, опять начинается, как бы еще бабла с населения стрясти.
И опять кивание на Евросоюз, который, дескать, требует.
Евросоюз и МВФ в первую очередь требуют борьбы с коррупцией и произволом судей.
Но почему-то это тихонечко игнорируется.
А тут аж вот кинулись воплощать.
Действительно, почему бы не воплотить то, что будет приносить неимоверное кол-во денег в карманы власти.
ЗЫ. А почему за ТО должны водительское удостоверение изымать? ТО должен проходить ВЛАДЕЛЕЦ авто, а у него может вообще не быть того удостоверения.
Впрочем, это очередной показатель, что чхать они хотели на все, кроме бабла в свои карманы.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:06

  alt402 написав:Евросоюз и МВФ в первую очередь требуют борьбы с коррупцией и произволом судей.


Не смешите.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:43

С каждым таким "шажком" глазки становятся чуть-чуть уже:
-там заоблачные тарифы на растаможку...евробляхеры ушли в минус...
-там РРО/ ПРРО с которыми нужно играться целыми днями , а не зарабатывать деньги...ФОПы ушли в минус
-тут пещерная норма ТО ВСЕ водители уйдут в минус..... и никакие дороги эту хрень не "перекроют"
И вот мы уже "казахи", которых всё это достало!
Перечислять можно долго. С кем "плюсы" ,господа хорошие, будете набирать на выборах. По приколу больше не проголосуют....
leoiskander
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:42

Re: Повернення техогляду для авто: що пропонує Мінінфраструк

leoiskander написав:С каждым таким "шажком" глазки становятся чуть-чуть уже:
-там заоблачные тарифы на растаможку...евробляхеры ушли в минус...
-там РРО/ ПРРО с которыми нужно играться целыми днями , а не зарабатывать деньги...ФОПы ушли в минус
-тут пещерная норма ТО ВСЕ водители уйдут в минус..... и никакие дороги эту хрень не "перекроют"
И вот мы уже "казахи", которых всё это достало!
Перечислять можно долго. С кем "плюсы" ,господа хорошие, будете набирать на выборах. По приколу больше не проголосуют....
"мы долго запрягаем... " (с)
GALeon
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  #<12
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