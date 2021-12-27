Накопичувальна пенсія: на яких умовах підприємства з...

Додано: Нед 16 січ, 2022 15:42

Подобные пенсионные накопления необходимы практически каждому!Более того- переход к данной модели в ближайшие годы просто неизбежен. Солидарная пенсионная система своё уже отжила, плюс демографический кризис о котором упоминалось уже в комментариях. Об этом и Шмыгаль говорил. Во всех развитых странах люди осознавая ответственность за свою жизнь и жизнь близких делают накопления в НПФ и «лайфовых» страховых компаниях, поэтому выходя на пенсию они и ездят по курортам, а не собирают бутылки, как к сожалению многие наши пенсионеры😔

Лично я имею накопительный полис страхования жизни в одной из «лайфовых» СК, компании которая успешно работает в больше чем 40 странах мира и которой более 150ти лет. Накопления которые я делаю приносят доход в среднем 15% ежегодно, а благодаря сложному проценту с каждым годом сумма прилично растёт и в конечном итоге она выходит довольно внушительная, даже при минимальных взносах она будет с шестью нолями… И кстати в отличии от банковских депозитов полис защищён от инфляции и никакой суд не в праве наложить на него арест или поделить как совместно нажитое! Плюс моя жизнь и здоровье застрахованы на приличные суммы, соответственно финансово защищены близкие люди которые от меня зависят.

Вдруг кому интересно подробнее узнать об этом продукте, пишите лично, подскажу.

Просыпайтесь люди и берите ответственность за будущее своё и близких. Всем добра!👋

телеграм: @Konstantyn