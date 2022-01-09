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Чи реально заробити на хрущовках, та коли їх вигідно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 січ, 2022 18:18
Пропонуємо до обговорення:
Кожен третій киянин живе у хрущовці – у будинку, який був збудований у 60-х роках минулого сторіччя.
Дивися повний текст Чи реально заробити на хрущовках, та коли їх вигідно купувати
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Додано: Нед 16 січ, 2022 18:18
Разве что для сдачи в аренду...
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