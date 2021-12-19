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Цьогоріч планується ремонт та будівництво близько 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 січ, 2022 18:18
Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році в Україні планується ремонт та будівництво не менше 5 тис. кілометрів доріг, а також проведення робіт з ремонту понад 600 кілометрів залізничних колій.
Дивися повний текст Цьогоріч планується ремонт та будівництво близько 5 тисяч кілометрів доріг - Шмигаль
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Додано: Пон 17 січ, 2022 10:22
Может мы лучше деньги в газодобычу выложим а не в дороги?
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mishanya9999
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Додано: Пон 17 січ, 2022 14:26
краще в озброення та армію
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Додано: Пон 17 січ, 2022 14:30
mishanya9999 написав:
Может мы лучше деньги в газодобычу выложим а не в дороги?
если не будет дорог, то сложнее будет отседа свалить
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