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Цьогоріч планується ремонт
та будівництво близько 5...

Цьогоріч планується ремонт та будівництво близько 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:18

Цьогоріч планується ремонт та будівництво близько 5...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році в Україні планується ремонт та будівництво не менше 5 тис. кілометрів доріг, а також проведення робіт з ремонту понад 600 кілометрів залізничних колій.

Дивися повний текст Цьогоріч планується ремонт та будівництво близько 5 тисяч кілометрів доріг - Шмигаль.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 10:22

Может мы лучше деньги в газодобычу выложим а не в дороги?
mishanya9999
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:30

  mishanya9999 написав:Может мы лучше деньги в газодобычу выложим а не в дороги?

если не будет дорог, то сложнее будет отседа свалить
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