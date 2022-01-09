RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На втрачений паспорт
оформили кредит: що робити

На втрачений паспорт оформили кредит: що робити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:20

На втрачений паспорт оформили кредит: що робити

Пропонуємо до обговорення:
Що робити, якщо ви отримали повістку до суду щодо боргу, але кредит не оформлювали.

Дивися повний текст На втрачений паспорт оформили кредит: що робити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97080
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:20

заголовок не коррелирует с текстом

помнися в мохнатые 2000е: 2007+- еще до массовых микрозаймов на одну женщину в Полтаве +- около взяли кредит, кажется мухлевали работники банка, а не мошенники...

она напряглась побегала посудилась, года два, и таки доказала что кредит не брала...
ну, раз не брала, то нет вопросов - кредит списали..

но... пеня-то и задолженность на пеню, и штрафы - кому-то ж надо погашать?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
короче хз что там в итоге но коллекторы понасиловали сильно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3475
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: new-user і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що робити, якщо вкрали гроші з картки
R2 » Суб 15 січ, 2022 05:40
1 141
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 січ, 2022 05:40
summacut
Чи мають право комунальники «відрізати» газ і що робити 1, 2
R2 » Нед 09 січ, 2022 11:32
18 1974
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 січ, 2022 14:33
Bobua
Кредит Smart від Moneyveo – фінансовий помічник на...
R2 » Сер 22 гру, 2021 10:04
6 333
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 22:25
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2491)
16.01.2022 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.