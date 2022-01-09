Що робити, якщо ви отримали повістку до суду щодо боргу, але кредит не оформлювали.
Дивися повний текст На втрачений паспорт оформили кредит: що робити.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 20:20
На втрачений паспорт оформили кредит: що робити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На втрачений паспорт оформили кредит: що робити.
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:20
заголовок не коррелирует с текстом
помнися в мохнатые 2000е: 2007+- еще до массовых микрозаймов на одну женщину в Полтаве +- около взяли кредит, кажется мухлевали работники банка, а не мошенники...
она напряглась побегала посудилась, года два, и таки доказала что кредит не брала...
ну, раз не брала, то нет вопросов - кредит списали..
но... пеня-то и задолженность на пеню, и штрафы - кому-то ж надо погашать?
короче хз что там в итоге но коллекторы понасиловали сильно
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