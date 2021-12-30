Страховий стаж і сплата ЄСВ гарантують працівникам соціальний захист.
Дивися повний текст Страховий стаж: як працівникові перевірити його самостійно.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 10:37
Страховий стаж: як працівникові перевірити його самостійно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Страховий стаж: як працівникові перевірити його самостійно.
Додано: Пон 17 січ, 2022 10:37
Несколько уточнений.
- если поменялось что-то из Ваших данных (прописка, паспорт, например), то не только 1 страничку паспорта с изменившимися данными цепляйте, а полностью все страницы + ИНН, а то завернут;
- если вы ФОП - проверьте, учтены ли 3 месяца локдауна, когда разрешали не платить ЕСВ, в Вашем стаже? Обещалось, что стаж будет идти, а де-факту увидел, что нули. Причем отчетность сдавалась вовремя и заполнялась корректно. Отправил им запрос, жду 3-ю неделю ответ.
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:29
Можно поподробнее как это делается? потому что складывается такое впечатление, что это секректная информация.
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