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Страховий стаж: як працівникові
перевірити його самостійно

Страховий стаж: як працівникові перевірити його самостійно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 10:37

Страховий стаж: як працівникові перевірити його самостійно

Пропонуємо до обговорення:
Страховий стаж і сплата ЄСВ гарантують працівникам соціальний захист.

Дивися повний текст Страховий стаж: як працівникові перевірити його самостійно.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 10:37

Несколько уточнений.
- если поменялось что-то из Ваших данных (прописка, паспорт, например), то не только 1 страничку паспорта с изменившимися данными цепляйте, а полностью все страницы + ИНН, а то завернут;
- если вы ФОП - проверьте, учтены ли 3 месяца локдауна, когда разрешали не платить ЕСВ, в Вашем стаже? Обещалось, что стаж будет идти, а де-факту увидел, что нули. Причем отчетность сдавалась вовремя и заполнялась корректно. Отправил им запрос, жду 3-ю неделю ответ.
AriMax
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:29

Зачисление стажа до 01.01.2004 осуществляется на основании записей в трудовой книжке и других документов.


Можно поподробнее как это делается? потому что складывается такое впечатление, что это секректная информация.
Цитрин
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