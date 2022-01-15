За підсумками 2021 року в Україні продажі нових і старих електромобілів зросли на 18,9%, лише трохи поступившись за темпами зростання автомобілям з ДВС (21%).
Дивися повний текст Продажі електрокарів в Україні за рік зросли на 19%.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 11:09
Продажі електрокарів в Україні за рік зросли на 19%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продажі електрокарів в Україні за рік зросли на 19%.
Додано: Пон 17 січ, 2022 11:10
Странные люди в Кабмине сидят: рост продаж на этот сегмент автотранспорта (который не плотит налог за дороги!) и так вырос почти на 20%, а они туда господдержку на покупку этих машин ещё хотят направить.
Может лучше в газодобычу вложить хоть что-то?
Или опять МВФ заставляет? Уже зелёную энергетику "простимулировали"....теперь все выхаркиваем...
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