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Продажі електрокарів в
Україні за рік зросли на 19%

Продажі електрокарів в Україні за рік зросли на 19%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 11:09

Продажі електрокарів в Україні за рік зросли на 19%

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2021 року в Україні продажі нових і старих електромобілів зросли на 18,9%, лише трохи поступившись за темпами зростання автомобілям з ДВС (21%).

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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 11:10

Странные люди в Кабмине сидят: рост продаж на этот сегмент автотранспорта (который не плотит налог за дороги!) и так вырос почти на 20%, а они туда господдержку на покупку этих машин ещё хотят направить.
Может лучше в газодобычу вложить хоть что-то?
Или опять МВФ заставляет? Уже зелёную энергетику "простимулировали"....теперь все выхаркиваем...
leoiskander
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